Concerto Povia, Amministrazione Comunale si dissocia su temi delicati e sensibili

“Il patrocinio concesso dall’Amministrazione Comunale all’Associazione Comitato Progetto Uomo per il suo trentesimo anniversario è fondato sul sentito riconoscimento della storicità del sodalizio e sulla rilevanza sociale che la sua preziosa attività riveste per la Comunità, con particolare, encomiabile attenzione verso le Persone in difficoltà e in condizioni di fragilità”. Con queste parole parte la nota giunta da Palazzo di Città in merito alle polemiche che si erano scatenate dopo l’annuncio del patrocinio del Comune di Bisceglie in occasione del concerto del cantante Povia il prossimo 30 settembre.

“Non si può, tuttavia, non precisare che l’Amministrazione Comunale, lungi dall’entrare nel merito dell’aspetto artistico e pur tutelando democraticamente il diritto di esibirsi, si dissocia fermamente – sottolinea – da ospiti che, a causa di posizioni totalmente discutibili assunte su temi delicati e sensibili, come quelle omofobe e no-vax, risultano divisivi e non condividono i valori fondanti del vivere civile e della Democrazia, primo fra i quali il rispetto dei diritti civili”.