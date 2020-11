Comune potenzia spazzamento, bonifiche e diserbo in tutta la Città

Continuano le attività di diserbo e pulizia straordinaria della Città, sia nelle aree urbane che in campagna, comprese le complanari che purtroppo vengono ridotte a discariche abusive da persone senza scrupoli che abbandonano illegalmente rifiuti.

“Stiamo cercando di arrivare ovunque per un maggiore decoro alla nostra Città e al nostro agro”, sottolinea il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Con la collaborazione dell’azienda che si occupa dell’igiene urbana, per esempio, sono in corso operazioni straordinarie di bonifica del territorio con la rimozione massiccia di spazzatura abbandonata”.

È il caso di: via Varsavia, via Lama Paterna, Via Contò, i sottopassi di via Crosta, strada vicinale Palombaro, via Andria, la strada provinciale 85 per Ruvo e Corato, via Trapizzo, via Lama di Macina, via Penta Palomba, contrada Serrone, via Ruvo, le zone del Dolmen e delle Grotte di Santa Croce. Proseguiremo con la massima intensità”.

“Resta sconcertante l’enorme quantità di rifiuti disseminata per il nostro territorio, il che rende l’idea di quando sia assente il senso civico in alcuni cittadini. Continueremo a combattere questa piaga con ogni mezzo a nostra disposizione. Da diversi giorni, inoltre, gli operatori che ritirano buste e mastelli dalle abitazioni stanno segnalando gli errati conferimenti apponendo dei bollini sui rifiuti”, continua il primo cittadino di Bisceglie. “Esorto tutti a osservare le regole, separando in modo consono i rifiuti e conferendoli nella modalità corretta: organico, vetro e carta nei mastelli; indifferenziato e plastica nelle buste (che possono essere ritirate dai distributori automatici o presso la sede del gestore). Come in ogni ambito, possiamo fare la differenza e crescere insieme se ognuno di noi, in primis, fa la differenza. Collaborando possiamo aumentare la percentuale della raccolta differenziata, che si tramuta in un maggior riuso e riciclo dei rifiuti e in un maggior rispetto dell’ambiente”, conclude il Sindaco Angarano.

“Anche le operazioni di diserbo proseguono in tutta la Città, da levante a ponente”, aggiunge Angelo Consiglio, Assessore all’igiene urbana del Comune di Bisceglie. “Siamo intervenuti in: via San Martino, via Imbriani, via Piccinni, via Gandhi, via Cala dell’Arciprete, via Mascagni, via Giuliani, via Verdi, via S. Francesco, via M.L. King, via Consiglio, via Bellini, il quartiere Salnitro, via Cala di Fano e la zona della ex Sirenella. Le attività proseguono in tutta la Città. Abbiamo inoltre potenziato lo spazzamento stradale, con il nuovo servizio aggiuntivo di spazzamento pomeridiano che si somma a quello mattutino abituale. Lo spazzamento pomeridiano supplementare si svolge quotidianamente nell’area centrale della città e, a rotazione in settimana, nei quartieri. Stiamo ripulendo le caditoie. È in corso l’installazione di un centinaio di cestini gettacarte nelle zone in cui non erano presenti o erano danneggiati. Cerchiamo di farne buon uso per preservare il decoro della nostra Città. Bisceglie è la nostra casa, teniamola pulita. Così dimostriamo di amarla”, conclude il Vicesindaco Consiglio.