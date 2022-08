Comune ottiene altri 5 milioni e 626mila euro per un nuovo asilo nido e scuola per l’infanzia

Giungono nuovi finanziamenti del PNRR per la città di Bisceglie. L’Amministrazione Angarano, infatti, ha ottenuto altri 5.626.000 euro per la nuova costruzione di un asilo nido comunale in via Padre Kolbe e di una scuola per l’infanzia in corso Dott. Sergio Cosmai.

I fondi sono relativi all’Avviso pubblico del 2 dicembre 2021 – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

La nuova scuola per l’infanzia, finanziata con 3.640.000 euro, sarà nelle vicinanze della scuola primaria e potrà ospitare sei sezioni e complessivi 150 alunni. L’edificio sarà ad un solo piano e ciascuna sezione avrà un accesso diretto all’aperto e al terreno di gioco previsto nel progetto.

Il nuovo asilo, finanziato con 1.986.000 euro, potrà ospitare 60 bambini di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi. L’edificio sarà strutturato in tre unità funzionali (sezioni) per ciascun gruppo di bambini: lattanti (3/12 mesi), semidivezzi (12-24 mesi) e divezzi (24-36 mesi). Alle sezioni si aggiungono l’ambiente di ingresso, i locali per l’igiene, spazi comuni destinati alle attività ludiche e ricreative, servizi generali e spazi a disposizione degli adulti, terminale di cucina.

Entrambi gli edifici saranno antisismici, privi di barriere architettoniche, dotati di impianti ad elevato risparmio energetico, realizzati con l’utilizzo di materiali prevalentemente locali ed ecologicamente compatibili.

“Con questi copiosi finanziamenti che stiamo ottenendo con continuità e in molteplici settori, stiamo letteralmente ridisegnando il futuro e lo sviluppo della nostra Città, guardando lontano, come deve fare una pubblica Amministrazione che ha a cuore il bene comune”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano. “Il nuovo asilo nido ci consentirà di far fronte alle tante richieste di iscrizione che talvolta non possono essere evase a causa della carenza di strutture. Una nuova scuola per l’infanzia arricchirà gli ambienti funzionali e confortevoli a disposizione dei nostri bimbi. Anche in questa occasione c’è stato un proficuo gioco di squadra con l’Assessore ai lavori pubblici Angelo Consiglio, all’inclusione sociale Roberta Rigante, alla pubblica istruzione Loredana Bianco, tutta la squadra di governo e la maggioranza, in sinergia con l’Ufficio Tecnico comunale diretto dall’Arch. Giacomo Losapio, cui va il nostro ringraziamento”.