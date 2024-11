Comune di Bisceglie, Sindaco assegna nuove deleghe ai Consiglieri

Il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha conferito deleghe ad alcuni Consiglieri comunali con funzione esclusivamente propositiva e di consulenza su materie specifiche, per una maggiore efficacia nell’esame e nello studio di argomenti e questioni circoscritte.

“Con l’affidamento di questi incarichi puntiamo a potenziare l’efficacia della nostra azione politico-amministrativa. Il nostro – spiega il Sindaco Angarano – è un lavoro di squadra e con queste deleghe specifiche intendiamo valorizzare le esperienze e le propensioni dei consiglieri comunali e approfondire tematiche particolari con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire lo sviluppo di Bisceglie”.

Di seguito il dettaglio delle deleghe consiliari, per le quali non è previsto alcun compenso, come da decreto n. 17 del 21 novembre 2024;

Antonio Abascià : Iniziative di promozione del commercio di vicinato, valorizzazione di quello tradizionale e delle botteghe storiche anche attraverso strumenti innovativi sul modello del Distretto Urbano del Commercio e approfondimento iniziative di valorizzazione delle aree mercatali e fieristiche, anche con riferimento allo studio di eventuali localizzazioni diffuse in zone prive di tale servizio e relativi modelli gestionali;

: Iniziative di promozione del commercio di vicinato, valorizzazione di quello tradizionale e delle botteghe storiche anche attraverso strumenti innovativi sul modello del Distretto Urbano del Commercio e approfondimento iniziative di valorizzazione delle aree mercatali e fieristiche, anche con riferimento allo studio di eventuali localizzazioni diffuse in zone prive di tale servizio e relativi modelli gestionali; Carla Mazzilli : Analisi progetti di recupero e valorizzazione delle piccole e medie imprese; Studio della promozione dei prodotti tipici locali anche attraverso il nuovo marchio De.Co.; Analisi ipotesi di istituzione Imposta di soggiorno e relativi riflessi sul movimento turistico locale;

: Analisi progetti di recupero e valorizzazione delle piccole e medie imprese; Studio della promozione dei prodotti tipici locali anche attraverso il nuovo marchio De.Co.; Analisi ipotesi di istituzione Imposta di soggiorno e relativi riflessi sul movimento turistico locale; Giovanni Naglieri : Approfondimento progetto Comune capofila della istituzione dell’Ecomuseo e studio, anche ai fini turistici, della interazione e delle sinergie con l’istituendo Parco regionale “Lama di Santa Croce”; Studio su progetti di valorizzazione delle vocazioni produttive agricole del territorio;

: Approfondimento progetto Comune capofila della istituzione dell’Ecomuseo e studio, anche ai fini turistici, della interazione e delle sinergie con l’istituendo Parco regionale “Lama di Santa Croce”; Studio su progetti di valorizzazione delle vocazioni produttive agricole del territorio; Luigi Di Tullio e Edmondo Valente : Analisi impatti turistici ed economici del Piano Comunale delle Coste e approfondimenti del Piano Urbanistico Generale anche ai fini di una più completa conoscibilità e comunicazione degli stessi; Studio sugli impatti sociali ed urbanistici della ideazione della “Cittadella dello sport”;

e : Analisi impatti turistici ed economici del Piano Comunale delle Coste e approfondimenti del Piano Urbanistico Generale anche ai fini di una più completa conoscibilità e comunicazione degli stessi; Studio sugli impatti sociali ed urbanistici della ideazione della “Cittadella dello sport”; Pasqua Pasquale : Analisi strategica degli eventi collegati alla promozione della lettura e del progetto “Città del libro”; Valorizzazione e sviluppo del progetto “Bisceglie tutto l’anno”; Analisi progetto “Qualità mensa scolastica”;

: Analisi strategica degli eventi collegati alla promozione della lettura e del progetto “Città del libro”; Valorizzazione e sviluppo del progetto “Bisceglie tutto l’anno”; Analisi progetto “Qualità mensa scolastica”; Claudio Lorusso : Progetto “Consiglio comunale dei ragazzi” e Forum dei giovani; Analisi progetto di valorizzazione del “Teatro Mediterraneo” e studio sui possibili modelli di promozione e riconoscibilità a fini culturali e turistici; Studio redazione Regolamento comunale del Verde pubblico e privato anche alla luce della recente Legge Regionale n. 23 del 30 maggio 2024;

: Progetto “Consiglio comunale dei ragazzi” e Forum dei giovani; Analisi progetto di valorizzazione del “Teatro Mediterraneo” e studio sui possibili modelli di promozione e riconoscibilità a fini culturali e turistici; Studio redazione Regolamento comunale del Verde pubblico e privato anche alla luce della recente Legge Regionale n. 23 del 30 maggio 2024; Benedetto Landriscina : Approfondimento del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche; Progetto sul miglioramento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico; Analisi e sviluppo di eventi finalizzati alla promozione dell’inclusione sociale;

: Approfondimento del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche; Progetto sul miglioramento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico; Analisi e sviluppo di eventi finalizzati alla promozione dell’inclusione sociale; Pietro Innocenti: Studio progetti di miglioramento dell’accessibilità e sicurezza sulle spiagge e relativi piani di comunicazione e sensibilizzazione; Analisi sulla problematica delle concessioni balneari e relativi riflessi sociali ed economici.

Il Sindaco ha inoltre richiesto alla Consigliera comunale Lucrezia Ruggieri, nel suo ruolo di presidente della Commissione consiliare commercio e attività produttive, di approfondire alcune tematiche per meglio raggiungere gli obiettivi delineati nel programma amministrativo: Progetto per la creazione di una società Multiservizi con studio di fattibilità, analisi delle opportunità e valutazione dei benefici per il Comune e i cittadini; Approfondimento della normativa relativa alle aree ZES Zone Economiche Speciali, con particolare attenzione agli impatti per lo sviluppo economico locale e sulle potenziali opportunità per il tessuto imprenditoriale biscegliese.