Comune di Bisceglie, pubblicato l’avviso per registro delle associazioni sportive dilettantistiche

È stato pubblicato sul sito del Comune di Bisceglie l’avviso per l’iscrizione al registro comunale delle associazioni sportive dilettantistiche.

“L’obiettivo”, spiega Maria Lorusso, Assessore allo sport della Città di Bisceglie, “è rafforzare il filo diretto tra pubblica Amministrazione e associazioni sportive che operano sul territorio svolgendo una importante funzione sociale, di inclusione ed integrazione. In questo modo agevoleremo una maggiore interazione tra Ente e sodalizi sportivi finalizzata alla promozione dell’attività sportiva e dei valori sani di cui si fa portatrice”.

Le domande, redatte su apposito modulo, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo dirigente.sociocultura@cert.comune.bisceglie.bt.it a partire dal 1° marzo 2022 ed entro le ore 23:00 del 31 marzo 2022. Nel campo “oggetto” della PEC dovrà essere indicato: “Richiesta iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche”. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti nell’Avviso.

Potranno richiedere l’iscrizione al Registro le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede legale o secondaria nella Città di Bisceglie; siano operanti attivamente sul territorio comunale; siano dotate di un proprio statuto ed atto costitutivo e siano affiliate a federazioni o enti riconosciuti dal CONI.

Per tutte le informazioni sull’avviso pubblico e per scaricare l’apposito modulo per presentare la domanda di iscrizione è possibile consultare il seguente link:

https://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/avviso/avviso-pubblico-liscrizione-al-registro-comunale-delle-associazioni-sportive.