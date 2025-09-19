Comune di Bisceglie, ordinanza anti-botti: multe da 500 euro per chi viola il divieto

Il Comune di Bisceglie ha deciso di stringere il cerchio contro l’uso non autorizzato di fuochi d’artificio. Il sindaco Angelantonio Angarano ha emanato un’ordinanza che vieta l’esplosione di materiali pirotecnici nelle aree pubbliche comunali senza le necessarie autorizzazioni e senza il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge. Per i trasgressori è prevista una sanzione di 500 euro.

Il provvedimento punta a tutelare la quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini, troppo spesso messe a rischio da scoppi improvvisi e non controllati. Nelle ultime settimane le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, soprattutto nelle aree considerate più sensibili: la zona 167, piazza Vittorio Emanuele, l’area mercatale di via San Martino, il quartiere San Pietro, l’area di Salnitro e il centro storico.

L’ordinanza si affianca dunque a un piano di prevenzione più ampio, che prevede pattugliamenti e verifiche mirate anche con agenti in borghese. Fondamentale sarà il supporto della sala operativa del Comando di Polizia Locale, che dispone di una rete di quasi 200 telecamere di videosorveglianza attive su tutto il territorio cittadino.

«Si tratta di una misura necessaria – ha sottolineato il sindaco Angarano – per contrastare un malcostume che oltre a disturbare il riposo dei cittadini, rappresenta un pericolo concreto per la sicurezza delle persone e per il decoro urbano». L’amministrazione comunale rinnova dunque l’appello al senso civico, ricordando che il rispetto delle regole è fondamentale per garantire una città più vivibile e sicura per tutti.