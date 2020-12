Comune di Bisceglie: 750mila euro per risorse emergenza Covid, in partenza bandi

“Stiamo vivendo uno dei periodi più duri e complessi della nostra storia. Tocchiamo con mano ogni giorno le difficoltà che la Comunità sta vivendo sulla propria pelle, facendo enormi sacrifici, con grande dignità. Fronteggiare questa situazione è difficile ma ci stiamo mettendo tutte le energie e tutto l’impegno possibile con gli assessori e i consiglieri, insieme ai dirigenti e ai funzionari, per stare accanto a chi ne bisogno, con l’obiettivo di non lasciare solo nessuno. Questa è la nostra priorità”. Sono le parole del Sindaco Angelantonio Angarano che, attraverso una nota, ufficializza la partenza dei bandi per l’emergenza Covid.

“Ammontano a circa 750mila euro le risorse, provenienti da Governo e Regione Puglia, che reimmetteremo sul territorio cittadino per contrastare la pesante crisi economica e sociale causata dal Covid. Sono in partenza i bandi che ci consentiranno di sostenere la Comunità in diverse forme, per raggiungere la più ampia platea possibile: l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità; il sostegno del commercio locale con un incentivo agli acquisti nei negozi di vicinato; i fondi per il microcredito sociale; un pensiero per i bimbi delle famiglie più fragili“.

“Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per erogare i buoni spesa. A seguire gli altri. Insieme, come abbiamo sempre detto, siamo più forti contro questa emergenza sanitaria e sociale. Insieme continueremo ad affrontare questo momento delicato che sta toccando tutti – conclude il primo cittadino – con spirito di Comunità e vicinanza reciproca, guardando avanti con fiducia e speranza”.