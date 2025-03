Comune Bisceglie aderisce a Rete Italiana Città Sane, Torchetti: “Passo verso la direzione giusta”

Il Consiglio Comunale di ieri ha approvato l’Ordine del Giorno presentato dal consigliere Giuseppe Torchetti riguardante l’adesione del Comune di Bisceglie alla Rete Italiana delle Città Sane (https://www.retecittasane.it/).

L’ordine del giorno impegna l’amministrazione a intraprendere il percorso di adesione alla Rete, con l’obiettivo di entrare in una community nazionale e internazionale di comuni che collaborano attivamente sui temi della salute e del benessere dei cittadini.

“L’adesione alla Rete Italiana delle Città Sane – si legge nella nota – garantirà al Comune di Bisceglie diversi benefici, tra cui”:

Visibilità a livello nazionale.

Ricerca fondi per progetti a favore del welfare e della salute pubblica.

Supporto e consulenza per la creazione e l’organizzazione di progetti ed eventi legati alla salute pubblica in partenariato con altri comuni della Rete;

Formazione per gli operatori degli uffici locali, con l'obiettivo di migliorare le competenze e la gestione delle iniziative sul territorio.

“Sono particolarmente soddisfatto per l’approvazione di questo Ordine del Giorno – ha dichiarato il consigliere comunale Giuseppe Torchetti – frutto di un impegno costante nel promuovere politiche che mettano la salute e il benessere dei cittadini al centro dell’azione amministrativa. Questo è solo il primo passo di un percorso che vedrà il nostro Comune protagonista in una rete di città virtuose, impegnate in progetti concreti a livello nazionale e internazionale. Sono consapevole che con questa adesione non abbiamo risolto i molteplici bisogni di salute dei cittadini – conclude – ma è il passo verso la direzione giusta, e in ogni caso la speranza conduce più lontano della paura”.