Completati i lavori all’illuminazione pubblica, circa 7mila lampade sostituite con led / VIDEO

Il Comune di Bisceglie ha proceduto alla sostituzione totale delle lampade della pubblica illuminazione, circa 7mila in tutto il territorio comunale, con apparecchi a led.

“L’operazione, effettuata gradualmente in tutta la Città, porterà diversi vantaggi – sostengono da Palazzo San Domenico – primo dei quali un risparmio energetico di circa il 50%, con una riduzione considerevole di CO2 emessa in atmosfera, in linea con gli obiettivi fissati dai maggiori trattati internazionali in tema di clima ed energia, come l’importante protocollo di Kyoto, sottoscritto anche dall’Italia. La maggiore affidabilità della tecnologia Led, inoltre, consentirà un minor numero di sostituzione di lampade ogni anno, con la conseguente minore produzione di rifiuti Raee. A ciò si aggiunge l’accuratezza del potere illuminante, calibrato in base alle zone, in osservanza delle normative e sulla scorta di un approfondito progetto illuminotecnico”.

“Bisceglie è stupenda, con questa nuova illuminazione suggestiva lo è ancora di più”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “La tecnologia a led è più efficace ma allo stesso tempo consente efficientamento energetico, meno spreco di risorse e meno inquinamento. Bisceglie è così sempre più moderna, attenta all’ambiente e al futuro del pianeta. Un altro grande progresso di cui essere orgogliosi”.