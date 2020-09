Comitato per il NO al Referendum, continuano gli appuntamenti con i cittadini

Dopo il primo appuntamento referendario, tenutosi ieri, 6 settembre in piazza Vittorio Emanauele, il Comitato per il No al Referendum sarà nuovamente presente per informare i cittadini. Appuntamento previsto per domani, martedì 8 settembre dalle ore 9.00 nell’area del mercato settimanale in zona Seminario.

“È inutile negarlo, i biscegliesi sono disillusi – dichiarano i referenti del Comitato – l’istinto è di dare seguito al voto di pancia ma come sempre il dialogo nel merito riesce ad aprire lo spazio della riflessione e nella maggior parte dei casi abbiamo riscontrato punti d’incontro che lasciano ben sperare. E’ facile fare leva sul malcontento della gente – continuano – l’antipolitica è in questo momento storico davvero facile da realizzare. Noi crediamo però, che proprio in questo momento, dobbiamo essere capaci di convincere i nostri concittadini che in gioco non ci sono le poltrone ma la nostra rappresentanza: il taglio non migliorerà la qualità del parlamento, anzi lo renderà ancora più ricattabile e sarà ancora più “casta” di quello odierno. Non sarà facile, ma noi ci proviamo e crediamo nella capacità di ragionamento dei nostri concittadini. Con questo Referendum non tocchiamo il salario e i vitalizi dei parlamentari. Quella poteva essere una buona occasione per risparmiare – concludono i rappresentanti del Comitato per il No al Referendum – ma ridurre la nostra rappresentanza lasciando inalterati stipendi e privilegi è un’operazione pericolosa per la nostra democrazia.

Gazebo che sarà presente, inoltre, anche domenica 13 settembre in piazza Vittorio Emanuele, lato Caffè Cova, a partire dalle ore 11.00.