Coalizione Patti Chiari ufficializza sostegno a ricandidatura Sindaco Angarano

Democrazia e Libertà e la coalizione Patti Chiari coordinata dall’Avv. Antonio Belsito sosterranno la ricandidatura del Sindaco Angelantonio Angarano, sin dalle primarie che si terranno domenica 12 marzo. L’ufficialità è giunta nel corso di un incontro pubblico che si è tenuto nei giorni scorsi proprio nella sede di Democrazia e Libertà – Coalizione Patti Chiari.

“La coalizione Patti Chiari ha scelto di sostenere Angelantonio Angarano per la riconferma quale sindaco della città”, ha sottolineato l’Avv. Antonio Belsito. “Dopo una fitta interlocuzione con il primo cittadino, abbiamo scelto di sostenerne la ricandidatura; crediamo infatti nella figura di Angelantonio come miglior rappresentante della parte sana della città, e quale portatore di valori assimilabili a quelli che esprime la nostra coalizione. Siamo convinti che, nel corso della prima consiliatura, buona parte delle energie amministrative siano state spese per la risoluzione di problemi atavici e per la gestione di situazioni derivanti dalle precedenti amministrazioni. Nonostante questo, e nonostante il Covid, tanto di buono è stato fatto e sarà fatto negli ultimi mesi di amministrazione”, ha aggiunto l’Avv. Belsito. “Ma tanto di meglio si può ancora fare, anche attraverso un rinnovato ruolo della nostra coalizione. Sarà dunque nostro impegno, sostenere il Sindaco nella prossima consiliatura, affinché possa guidare la città verso il futuro con una visione improntata alla realizzazione di importanti opere strutturali ed obiettivi strategici, come la crescita esponenziale del turismo, necessaria per incrementare le attività lavorative, la crescita culturale del territorio anche attraverso la promozione di eventi e manifestazioni, e la soluzione dell’annosa problematica relativa alla sicurezza dei cittadini”.

“Ringrazio l’Avv. Belsito e tutta la coalizione Patti Chiari per la fiducia confermata nel nostro progetto politico-amministrativo che – afferma Angarano – malgrado le difficoltà che abbiamo dovuto attraversare a causa del Covid, costato quasi due anni di forte rallentamento se non di blocco assoluto nei mesi dei lockdown, si sta rivelando efficace, concreto e lungimirante. I risultati, conseguiti con capacità amministrativa e lavoro quotidiano, anche grazie al sostegno e al contributo di Carla Mazzilli, sono sotto gli occhi di tutti: abbiamo conseguito traguardi storici, come le bandiere blu, la messa in sicurezza del Ponte Lama, la nuova area mercatale, la litoranea della bellezza e del benessere. Bisceglie è una Città in cantiere, tante opere sono in corso, altre stanno per partire. Abbiamo ricevuto molti finanziamenti milionari che si tradurranno in altri interventi che rivoluzioneranno la nostra Città, favorendone crescita e sviluppo, aumentando la qualità della vita, l’inclusione, il progresso turistico e culturale. La strada è già tracciata e sono felice si possa continuare a percorrere con convinzione insieme alla colazione Patti Chiari – conclude il primo cittadino – per nuovi traguardi finalizzati al bene comune e all’interesse pubblico, le nostre stelle polari”.