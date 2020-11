Coalizione Patti Chiari: “Elezione La Notte risultato di chi ha creduto nel nostro progetto”

“Coalizione Patti Chiari”, guidata dall’avvocato Antonio Belsito, mette il cappello sull’elezione del biscegliese Francesco La Notte al consiglio regionale della Puglia. “L’elezione di La Notte al Consiglio Regionale è il risultato dell’unione di persone che hanno creduto al nostro progetto”, si legge nel comunicato stampa. “A differenza di chi è abituato a fare proclami, il nostro gruppo ha costruito un laboratorio politico di partecipazione attiva sul territorio. Il Gruppo Politico Patti Chiari non guarda interessi personali ma ha come obiettivo la crescita della nostra città. Continueremo sull’onda dell’adesione della coesione e dell’avvicinamento alla politica di giovani che hanno voglia di dare un contributo ad una città spenta”.

“In questa tornata elettorale, in corsa per la Regione, abbiamo visto candidati a loro volta sostenuti da onorevoli e senatori, noi invece abbiamo presentato il nostro candidato ai biscegliesi proponendo progetti seri e realizzabili, con la professionalità e la presenza dei valori fondamentali del nostro Francesco La Notte. Oggi il Consigliere Regionale La Notte non rappresenta solo una parte dei biscegliesi ma è il riferimento di tutta la città, unitamente a tutta la provincia. Alcuni giorni fa, sulle testate giornalistiche locali, i candidati dei partiti nazionali hanno vantato risultati eccezionali, noi della coalizione Patti Chiari abbiamo eletto il consigliere regionale Francesco La Notte con la lista Popolari con Emiliano. Inoltre, il massimo esponente della lista Popolari con Emiliano, ha conferito l’incarico di segretario provinciale a Gianni Abascià e segretario cittadino ad Ada Baldini”.