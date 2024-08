Cittadino investito da mezzo, Spina: “In passato il servizio si è sempre espletato di notte”

“Quale consigliere comunale esprimo il mio personale cordoglio alla famiglia del cittadino investito dal mezzo destinato al servizio comunale”. A parlare attraverso una nota è Francesco Spina segretario provinciale Azione Bat.

“Un tragico incidente che rinnova la necessità di riprogrammare la gestione dell’igiene urbana (in consiglio comunale, anche per questo, votai contro l’attuale progetto di servizio redatto dall’Ing.Lattarulo, consulente comunale), privilegiando i servizi notturni – dichiara – che penalizzano meno i cittadini rispetto ai lavori effettuati di giorno. In passato il servizio si è sempre espletato di notte, creando così meno pericoli e meno disagio ai cittadini. Il servizio di giorno costa di meno, ma visti comunque gli aumenti notevoli della tari negli ultimi anni, riproporrò presto all’attuale amministrazione comunale lo svolgimento notturno di alcuni servizi di igiene urbana – conclude Spina – come avveniva durante le mie amministrazioni”.