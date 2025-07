Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la proposta di Mastrototaro, Naglieri e Innocenti

I Consiglieri Comunali, Elisabetta Mastrototaro, Capogruppo del Partito Democratico, Giovanni Naglieri di Sinistra Italiana e Piero Innocenti della Lista Scegli Bisceglie, invitano l’Amministrazione Comunale a conferire la Cittadinanza Onoraria alla dottoressa Francesca Albanese, giurista, specializzata in diritto umanitario, relatrice speciale per le Nazioni Unite. Un incarico che ad oggi la mette al centro di due forze opposte: una proposta per il Nobel per la Pace e una sanzione formale da parte degli Stati Uniti.

Albanese dal 2022 ricopre l’incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967 e che prevede il monitoraggio delle violazioni, la produzione di rapporti ufficiali e la denuncia delle ingiustizie sistemiche. Collabora anche con l’UNRWA, l’agenzia ONU dedicata ai rifugiati palestinesi, seguendo da vicino le condizioni di vita nei territori occupati.

“Bisceglie, terra di Pace, già sede in passato di aperture culturali e di fatto verso tutti i Popoli del Mediterraneo, gemellata con la città Palestinese di Khan Younis, continuerà a invocare la risoluzione di ogni conflitto ed il ripristino della vita e della libertà in tutti quei territori che ad oggi soggiacciono alla Politica dell’odio razziale e come tale, sarà ben orgogliosa di annoverare tra i suoi concittadini Francesca Albanese”, scrivono i promotori della richiesta.

“Non è facile restare neutrali quando si parla di conflitti, diritti umani, poteri che si intrecciano e responsabilità che si perdono tra le maglie della diplomazia. Ma c’è chi sceglie di esporsi e di prendere posizione, anche quando farlo significa attirarsi critiche potenti, isolamento e accuse.Confidiamo nel nostro comune Coraggio, affidando la presente proposta di richiesta di riconoscimento della Cittadinanza Onoraria di Bisceglie a Francesca Albanese”.

Copyright foto: UN Photo / Mark Garten