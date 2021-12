Cinque punti all’ordine del giorno per l’ultimo Consiglio Comunale del 2021

Sono cinque i punti del Consiglio Comunale previsto per oggi, alla palestra della Scuola Secondara di 1° grado “C. Battisti – G. Ferraris” in via Pozzo Marrone 84.

La seduta in 2^ convocazione è prevista invece il 29 dicembre alle ore 18:30. Ecco quali saranno gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e pronti per essere trattati:

A R G O M E N T I

COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA. ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOCALI “AVVISO PUBBLICO”. Adozione Nuova Carta Diritti della Bambina. Progetto relativo all’ampliamento area cimiteriale in variante al PRGC. Approvazione della variante al PRGC ai sensi dell’art. 19 DPR 327/2001, dell’art. 12 della L.R. n. 3/2005 e dell’art. 16 della L.R. 13/2001 e ss.mm.ed int.. Ricognizione al 31/12/2020 delle societa’ partecipate detenute dal Comune di Bisceglie.

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it