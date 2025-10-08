Cinque milioni per il futuro di Bisceglie: via ai progetti della Strategia Urbana Territoriale

Cinque milioni di euro per continuare a far crescere Bisceglie e renderla una città sempre più moderna, sostenibile e accogliente. È questo il finanziamento ottenuto nell’ambito della Strategia Urbana Territoriale, parte del Programma Regionale Puglia FESR-FSE 2021-2027, che permetterà di realizzare numerosi interventi in materia di riqualificazione urbana, mobilità sostenibile, verde pubblico, servizi, sport e turismo.

La progettazione, già avviata dal Comune di Bisceglie, si articola in più aree di intervento. Tra le principali opere previste, la realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile, ampi, sicuri e interconnessi, per creare un unico percorso ciclabile continuo dal confine con Trani a quello con Molfetta. Il tracciato collegherà attrattori culturali e ambientali, prevedendo anche la riqualificazione dell’ex scalo merci con un grande parcheggio, una velostazione e servizi per la mobilità elettrica sostenibile. Saranno inoltre recuperati frantoi ipogei e immobili storici, per valorizzare la memoria identitaria della città.

Un altro intervento significativo riguarderà il Parco Unità d’Italia in via Giovanni Bovio, che sarà completamente rinnovato dal punto di vista botanico e funzionale. L’obiettivo è ridurre il cemento e incrementare le aree verdi, ampliando il parco con nuovi spazi collegati all’Orto Schinosa per creare un grande corridoio ecologico urbano, un vero polmone verde per la città.

Prevista anche la riqualificazione dell’impianto sportivo di via Ugo La Malfa, danneggiato da atti vandalici, e il recupero della storica scalinata dei 42 gradini che collega via Porto a via Cristoforo Colombo. Nel borgo antico, inoltre, sarà completato il restauro di Palazzo Milazzi, mentre la sala multimediale del castello svevo-angioino e le torri diventeranno pienamente fruibili al pubblico.

Tra le opere in programma anche una nuova pista ciclabile a doppia corsia che collegherà via dei Pescatori al nuovo parco in via Capitini, sorto nell’area dell’ex depuratore, creando un asse verde fino a Ripalta. Infine, sarà recuperato e valorizzato l’immobile comunale dell’ex Sirenella, nei pressi del porto turistico, destinato ad attività pubbliche legate all’accoglienza e all’ospitalità.

“Non si tratta di un libro dei sogni, ma di un piano concreto, armonico e già finanziato – ha dichiarato il sindaco Angeloantonio Angarano – che renderà Bisceglie una città sempre più bella, moderna e vivibile. Stiamo letteralmente rivoluzionando il volto della nostra comunità, pensando alle prossime generazioni e immaginando una Bisceglie capace di guardare al futuro con fiducia e orgoglio”.