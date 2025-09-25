Chiusura Ponte Lama, Cosmai: “Si garantisca la fornitura di farmaci per i pazienti fragili”

“La chiusura del Ponte Lama per lavori di restauro annunciata dal sindaco Angarano non deve danneggiare i pazienti fragili biscegliesi. Chiedo l’intervento dell’amministrazione comunale, ma anche alla direzione generale della Asl Bt”. Così parla il consigliere comunale di Cittadini Protagonisti, Luigi Cosmai.

“Il sospirato avvio dei lavori di riqualificazione del Ponte Lama – afferma Cosmai – porta con sé alcune problematiche. Molti cittadini biscegliesi, in particolare pazienti fragili, si recano presso la farmacia territoriale dell’ospedale di Trani per procurarsi i farmaci necessari alle loro cure”.

“La chiusura del ponte – aggiunge il consigliere di opposizione – rappresenterà un ostacolo agli spostamenti ed è per questo motivo che chiedo l’intervento del sindaco, dell’amministrazione e della direzione generale della Asl Bt. A loro, chiedo di garantire l’approvvigionamento per la farmacia territoriale di Bisceglie dei farmaci utilizzati in particolar modo dai pazienti fragili”.

“Chi è costretto a fare i conti con una difficile condizione di vita, non può affrontare ulteriori ostacoli. Sono certo – conclude Cosmai – che il mio appello verrà ascoltato e tale problematica sarà risolta”.