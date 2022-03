Chiusura hub PalaDaVinci, Angarano: “Numero vaccinazioni drasticamente diminuito”

“In accordo con le Autorità Sanitarie abbiamo convenuto che l’hub vaccinale allestito nella palestra dell’IISS “Leonardo da Vinci”, dopo il significativo apporto fornito dal 22 gennaio ad oggi all’avanzamento della campagna vaccinale in un momento ancora delicato dell’emergenza sanitaria, possa essere disattivato”. Lo dichiara il Sindaco Angarano a seguito della notizia data ieri pomeriggio dalla Asl Bt con il ritorno delle attività di vaccinazione al Poliambulatorio “Don Pierino Arcieri” (leggi qui).

“Il numero di vaccinazioni, infatti, negli ultimi giorni è drasticamente diminuito – spiega il Primo cittadino – rispetto alla fase clou anche in considerazione del fatto che la gran parte della popolazione ha ormai completato il ciclo vaccinale. Ciò, quindi, rende possibile un ritorno al Poliambulatorio Don Pierino Arcieri senza disagi, vista l’affluenza più gestibile rispetto a due mesi fa”.

“Anche grazie all’uso del Paladavinci oggi Bisceglie registra percentuali importanti nella campagna vaccinale: il 93% di prime dosi, il 90% di seconde dosi e il 67% di terze dosi tra gli adulti; il 54% di prime dosi e il 44% di seconde dosi per le vaccinazioni pediatriche, nella fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni, al di sopra delle medie provinciali. La struttura è stata fondamentale, inoltre, per garantire condizioni logistiche e operative confortevoli per l’utenza, con spazi ampi e un’organizzazione ottimale per ridurre al massimo i tempi di attesa”.

“Il nostro ringraziamento va al Dirigente dell’IISS “Leonardo da Vinci”, Donato Musci, al Presidente del Consiglio d’Istituto, Massimo Minerva, ai componenti del Consiglio e a tutta la comunità scolastica – prosegue il Sindaco di Bisceglie – per aver consentito l’utilizzo della palestra per un’attività così importante per la salute pubblica e la gestione dell’emergenza. Un grazie particolare agli studenti che hanno compreso la necessità di utilizzare la palestra per una buona causa che riguardava la collettività tutta. Una nobile scelta di generosità intergenerazionale che dimostra maturità. Avevamo detto loro che si sarebbe trattato di un periodo limitato e così è stato, abbiamo mantenuto la promessa. Terminato il periodo di stretta necessità, la palestra potrà tornare ad accogliere gli studenti. Questo, ovviamente, ci rende felici”.

“È doveroso, inoltre, un sentito ringraziamento alla Asl Bt e al personale vaccinatore: medici, infermieri e operatori sanitari che, ancora una volta in questa emergenza, hanno risposto “presente” non solo con professionalità ma anche con sensibilità e umanità. E con loro la Protezione Civile, i volontari delle associazioni, sempre pronti a dare il loro contributo. Non posso dimenticare, per esempio, gli open day per vaccinazioni pediatriche – conclude Angarano – dove ognuno ha cercato con una spontanea e creativa animazione di mettere a proprio agio i piccoli e strappare loro un sorriso per stemperare la tensione della vaccinazione. Immensamente grazie a tutti”.