Cesco Monti è il nuovo presidente del circolo di Italia Viva di Bisceglie

Lo scorso 17 dicembre si è svolto a Bisceglie il congresso cittadino di Italia Viva. Gli iscritti del partito hanno scelto il nuovo presidente territoriale individuandolo nella figura di Cesco Monti.

Biscegliese, 63 anni, di professione grafico pubblicitario, il nuovo presidente ha così commentato la sua elezione al vertice del partito: “È importante che anche a Bisceglie continui ad esistere una forza politica moderna, propositiva e rivolta al futuro come Italia Viva. Il lavoro che mi riprometto di fare è innanzitutto allargare la base degli iscritti cercando di avvicinare il mondo giovanile, molto sensibile alle tematiche del lavoro, della cultura, dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale, della sanità e delle battaglie sociali che dal governo Renzi in poi hanno contrassegnato il nostro percorso”.

“Inoltre, sarà predisposto a breve un documento programmatico in base al quale realizzare eventi e predisporre studi per intervenire su problematiche che riguardano strettamente la nostra città. Nello stesso tempo ci prepareremo per l’appuntamento elettorale delle prossime europee organizzando un lavoro di informazione e comunicazione per cercare di ottenere il miglior risultato. È chiaro che per far questo sarà necessario un lavoro di squadra”, afferma Monti.

“Per adesso si parte con gli iscritti esistenti, ma con la prossima campagna di tesseramento sarà opportuno avvicinare quanta più gente possibile per poter svolgere un lavoro sempre più approfondito. È poi fondamentale stabilire un dialogo con le altre forze politiche locali per portare avanti programmi comuni per la crescita e la qualità della vita della nostra città. Chiunque fosse interessato al nostro progetto politico può contattarci all’indirizzo mail italiavivabisceglie@gmail.com oppure chiamare al numero 347 908 6710”, si legge nel comunicato stampa.