Centro per l’Impiego in via Villa Frisari, audizione in Regione del consigliere La Notte

Il consigliere regionale Francesco La Notte (Forza Italia) ha richiesto un’audizione in VI Commissione per approfondimenti in merito alla situazione attuale dell’immobile di via Villa Frisari a Bisceglie da destinare, come da accordo del 2021 tra Arpal e Comune, a sede del Centro per l’Impiego.

“Verso fine ottobre 2021 i giornali locali e le televisioni locali con grande enfasi diedero la notizia dell’importante accordo tra l’ARPAL e il Comune di Bisceglie circa il potenziamento del locale centro per l’impiego all’interno dell’immobile di via Villa Frisari in Bisceglie. All’epoca fu data grande enfasi mediatica dal sindaco Angarano e dall’assessora all’inclusione sociale Rigante. Ad oggi, anche alla luce della situazione di perdurante degrado dell’immobile di Via Villa Frisari, ex sede di un istituto scolastico, non si hanno notizie del famoso accordo sbandierato dall’amministrazione comunale. Pertanto, ho chiesto in VI Commissione di audire il direttore dell’Arpal e il sindaco di Bisceglie al fine di capire lo stato dell’arte dell’accordo sbandierato nell’ottobre 2021”, ha dichiarato La Notte.