Centro per l’Impiego di Villa Frisari, Forza Italia: “Comune non è reattivo”

Forza Italia Bisceglie interviene con una nota sul progetto del futuro Centro per l’Impiego di Bisceglie presso il plesso dell’ex istituto professionale “Sergio Cosmai”.

“Dopo quattro anni di incontri e riunioni, il rischio è quello di rimanere impantanati nella burocrazia, mentre altre città, molto più efficienti, portano a casa risultati concreti”, denunciano da Forza Italia. Forza Italia non può ignorare la lentezza con cui si sta procedendo su quella che rappresenta una delle poche vere opportunità di sviluppo concreto per la città di Bisceglie, sia dal punto di vista occupazionale sia da quello sociale. A fronte di un finanziamento PNRR di oltre 2 milioni di euro, ci saremmo aspettati una gestione amministrativa più rapida e risolutiva”.

Forza Italia chiede perciò al sindaco e alla giunta di attivarsi immediatamente su quelli che ritengono essere tre fronti fondamentali:

Formalizzare l’accordo operativo con ARPAL Puglia,

Predisporre il piano logistico e operativo per l’apertura effettiva del Centro per l’Impiego.

Avviare un confronto con le imprese e le categorie produttive di Bisceglie, coinvolgendole nella progettazione dei servizi.

“L’inerzia dell’Amministrazione è inaccettabile e l’assenza di un dialogo operativo con ARPAL significa continuare a trascurare centinaia di opportunità che altre città, molto più attente e organizzate, stanno già sfruttando. Il Centro per l’Impiego rappresenta uno strumento fondamentale per rilanciare il lavoro a Bisceglie, soprattutto per i giovani e per chi da anni fatica a trovare occupazione. “Ribadiamo con forza: ogni mese perso oggi equivale a posti di lavoro mancati domani”, concludono da Forza Italia.