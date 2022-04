Caso Innovapuglia, Spina: “Autorità Giudiziaria ha accertato che fatto non sussiste”

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, dott.ssa Anna De Simone, ha dichiarato il non luogo a procedere «perché il fatto non susiste» nei confronti dell’ex Sindaco di Bisceglie Francesco Spina, rinviato a giudizio per il caso della sua nomina all’interno del Consiglio di Amministrazione di Innovapuglia, società controllata dalla Regione Puglia.

“Quattordici articoli sulle pagine nazionali per una questione che, come ha accertato l’Autorità Giudiziaria, non esisteva, la solita fiducia infinita e paziente nella Magistratura che fa luce sui fatti sempre, anche se con i suoi tempi lunghi, anche dopo le indagini più contorte, cavillose e incomprensibili, che ho tuttavia sempre rispettato”, ha commentato il consigliere d’opposizione Spina.

“Ora il verdetto finale non troverà certamente la stessa attenzione e spazio sulle medesime platee. Al primo vaglio giudizario, quello dell’udienza preliminare, è crollato ogni sforzo accusatorio. L’accettazione della carica fu effettuata correttamente, come ha certificato prima l’Anac e ora il Giudice del Tribunale di Bari in via definitiva. Spero che i pettegolezzi giornalistici siano finiti”, conclude l’ex sindaco.