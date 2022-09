Casella a Boccia, “Voto ad Azione favore alla Meloni? Suo partito ha sempre governato senza vincere”

“Ho letto delle dichiarazioni dell’on. Francesco Boccia del PD a proposito del voto a Calenda (leggi qui). Secondo lui chi vota per la coalizione Azione – Italia Viva per la quale mi onoro di essere candidato, aiuterebbe la Meloni”. Lo dichiara Gianni Casella, candidato biscegliese alla Camera per la coalizione Azione – Italia Viva.

“Non capisco questo allarme dell’on. Boccia visto che il suo partito ha governato negli ultimi 11 anni senza mai vincere le elezioni. Lo ha fatto insieme ai 5 Stelle e sostenendo Draghi premier insieme a Salvini e alla Lega. In considerazione di questo recente passato, la posizione dell’on. Boccia appare strana. Rivolgendomi all’esponente del PD mi verrebbe solo da dire “Viva la coerenza“.

Casella ha anche postato a tal proposito un video sulla sua pagina Facebook rintracciabile a questo link: https://www.facebook.com/giannicasella01