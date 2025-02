Carnevale storico, Preziosa: “Importanza di tali fondi non è stata recepita”

“Il turismo a Bisceglie non dovrebbe essere prerogativa esclusiva di alcuni periodi dell’anno così come la promozione di determinati avvenimenti attrattivi, ma a mio parere e credo sia il parere di parecchi, si dovrebbe 365 giorni all’anno incentivare e promuovere affinché ci sia il salto di qualità di Bisceglie”. Lo afferma la consigliera comunale d’opposizione Giorgia Preziosa del movimento #nemododo giusto.

“Il 14 dicembre 2023 in Regione fu approvato il secondo piano dettagliato di utilizzo del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale. Un piano che prevedeva – continua la consigliera – la destinazione di un fondo complessivo pari a 1 milione di euro per la promozione e il sostegno di carnevali storici. Nell’ambito di assegnazione di questo fondo il consigliere regionale Francesco La Notte presentò un emendamento, il numero 58, permettendo così alla Città di Bisceglie di diventare destinataria di questo fondo perché la stessa era sede, anni addietro di manifestazioni di carnevale rientranti nella classificazione di storici”.

“Oggi a mio rammarico, prendo atto, che l’importanza di tali fondi non è stata recepita dalla nostra amministrazione che, forse, non ha recepito l’importanza degli stessi. Un’importanza notevole –sottolinea Preziosa – perché con l’utilizzo degli stessi non solo si incentiverebbero maggiormente il recupero delle tradizioni locali ma si riuscirebbe a dare notevole lustro anche al nostro Carnevale che negli anni addietro non aveva nulla da invidiare ai carnevali di Putignano, Massafra, Apricena, Gallipoli ect.”.

“La nostra amministrazione non ha proprio recepito l’importanza di tali fondi così come è accaduto per altre situazioni tese a valorizzare turismo, tradizioni locali e attività tese a promuovere la città a livello regionale e nazionale. Fattore principale di questa inerzia è l’immobilismo verso i volantini della cultura che non aggravano? Rimango sempre più basita ed esterefatta per questi accadimenti”.