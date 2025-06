Cantiere sulla Bisceglie-Molfetta, Spina: “E’ diventato un incubo, approfondiremo questione”

“Da cinque mesi andare da Molfetta a Bisceglie, e viceversa, è diventato un incubo per tantissimi automobilisti, specie per i lavoratori e studenti pendolari. Una decina di km sulla vecchia SS 16 che si percorrono in poco meno di un quarto d’ora, sono diventati una corsa ad ostacoli nel tratto compreso tra via dei Lavoratori (in prossimità dello svincolo per la 16 bis), e l’accesso a Bisceglie Sud, e viceversa, per consentire lavori finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico”. A parlare è la consigliera regionale e coordinatrice di Bisceglie di Fratelli d’Italia, Tonia Spina.

“Ma se nei mesi invernali gli automobilisti hanno portato pazienza – ricorda – ora con l’inizio della stagione estiva il blocco del cantiere è diventato un incubo, anche perché non si conoscono i tempi della riapertura. Per questo, insieme al collega consigliere Tommaso Scatigna, abbiamo chiesto un’audizione in V Commissione per conoscere il crono programma e capire quando finiranno i disagi.

“Le risposte ottenute in commissione ci hanno soddisfatto parzialmente, continueremo ad approfondire la questione anche con il commissario straordinario per il rischio idrogeologico, oltre che con gli uffici regionali e l’appaltatore visto che ci è stato promesso dal responsabile del procedimento (RUP) che i lavori termineranno nel giro di un mese. Ci vogliamo fidare, ma non troppo – chiosa Tonia Spina – per questo continueremo per dare risposte ai cittadini che ogni giorno percorrono quel tratto di strada e che ora sono davvero esasperati”.