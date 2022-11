Cantiere biblioteca, Angarano: “Opere hanno compreso abbattimento barriere architettoniche

“Stamattina ho effettuato un sopralluogo sul cantiere della biblioteca comunale che sta progressivamente rinascendo grazie a significativi e attesi interventi di riqualificazione con un finanziamento regionale di due milioni di euro”. Lo dichiara in una nota il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“I lavori sono in via di ultimazione. Tutte le sale sono state dotate di nuovi impianti elettrici e di condizionamento. Le opere hanno compreso – fa sapere – l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento dei sevizi igienici, la sistemazione del lastrico solare, una nuova area di ingresso da via Frisari con controllo informatizzato degli accessi. È in corso in questi giorni la sostituzione degli infissi per l’efficientamento energetico, una delle ultime operazioni prima dell’allestimento con nuovi arredi e dotazioni tecnologiche”.

“Tutti gli ambienti, con nuovi spazi e altre sale rispetto al passato, stanno così compiendo un notevole salto di qualità per una biblioteca finalmente più accessibile e moderna che potrà anche ospitare anche eventi e manifestazioni. Un nuovo cuore pulsante della cultura nel nostro centro storico che batterà forte anche nel quartiere Sant’Andrea con la nuova biblioteca di comunità a Villa Angelica”.