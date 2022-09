Camping, Spina: “Lotte Angarano-Silvestris per depistare scandalo gare d’appalto illegali?”

“Quasi due anni fa (21 dicembre 2021) scadevano i termini per le domande per l’affidamento dell’appetibile gestione del camping comunale. L’amministrazione ‘svolta’ dei sindaci ‘disastro’ Angarano-Silvestris decideva di affidare presidenza della commissione di gara del Camping al dirigente dott. Pedone. Dopo due anni circa di chiusura dei termini di gara, la procedura è ancora aperta, senza aggiudicazione e senza che siano chiare le ragioni del ritardo; e nel frattempo si è gestito il camping in proroga diretta fiduciaria (ignorando la procedura di gara aperta), con grave violazione di leggi e possibili danni economici per i cittadini”. Cosi comincia la nota di Francesco Spina, consigliere comunale di opposizione.

“In questi mesi avremmo voluto sollevare la questione dell’illegale e inquietante ritardo nell’espletamento della gara rivolgendoci al segretario generale – continua – o al responsabile dell’anticorruzione o magari al responsabile dei controlli interni, ma avremmo trovato in quegli uffici lo stesso presidente della commissione camping dott. Pedone che avrebbe dovuto aprire un fascicolo su se stesso. Forse per questa strana situazione delle gare comunali, Angarano non nomina, dopo circa sei mesi (dal 26 aprile) di vacanza della figura di segretario generale, il nuovo segretario?”

“Mentre i due burattini della svolta litigano o fanno finta di litigare, come nelle migliori sceneggiate, fregandosene della crisi economica e sociale, i cittadini piangono lacrime amare per l’aumento di tasse e tariffe e per i danni causati alle casse comunali dai ritardi e dagli strafalcioni amministrativi di questi signori. A ridere, invece, sono sempre gli stessi – conclude Spina – quelli che in silenzio e ‘da dietro’ manovrano i due burattini e fanno i propri esclusivi interessi”.