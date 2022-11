Borgo Natale, Silvestris: “Lavoro volontari non può essere rovinato da quattro zozzoni” / VIDEO

“Il lavoro di tanti volontari, impegnati a decorare il nostro centro storico e ad accogliere tante famiglie e tanti turisti, non può essere rovinato da quattro zozzoni”. Lo scrive Sergio Silvestris pubblicando un video in cui si appresta a rimuovere l’immondizia che ieri pomeriggio, già attorno alle ore 18.30, si è cominciata ad accumulare nelle strade del centro storico biscegliese, in concomitanza con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale allestito da Associazione “Borgo Antico” e con l’arrivo dei visitatori, biscegliesi e non solo, in occasione dell’iniziativa natalizia.

“Neanche l’impegno degli operatori ecologici che passano puntuali ad orari prestabiliti può essere mortificato da questi incivili”, scrive Silvestris. “Da biscegliese innamorato della mia città non so stare con le mani in mano. Ma prometto che quando sarò il nuovo Sindaco questa storia finirà. Perché qualche incivile non può rovinare l’impegno di tutti noi per fare Bisceglie bella e pulita.

“Intanto adesso è tutto sistemato. Vi aspetto nel centro storico tutte le sere. Il Borgo del Natale, le luci e le fiabe più belle sono nel Borgo Antico di Bisceglie”, conclude.