Boccia: “Bisceglie ha bisogno di un sindaco, non di un manovratore di liste improvvisate”

“Bisceglie ha bisogno di una guida, non di furbizie. Di una linea politica limpida, non di alchimie. Di un sindaco che faccia il sindaco, non il manovratore occulto di liste improvvisate. La città merita più serietà, più lealtà e più rispetto”. Queste le parole molto dure di Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, pronunciate nel corso di un’iniziativa in sostegno dei candidati del PD alle prossime elezioni regionali. Un attacco durissimo al sindaco Angarano, accusato “disperdere energie in calcoli politici, liste civiche estemporanee e sostegni trasversali che non aiutano né la città né la chiarezza del quadro politico”.

“È un modo di fare che abbiamo già visto in passato, e che non ha portato fortuna a chi lo ha praticato: confusione, frammentazione, personalismi”. Queste le parole molto dure di Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, a Bisceglie, pronunciate nel corso di un’iniziativa in sostegno dei candidati del PD alle prossime elezioni regionali. Di fronte a problemi concreti come igiene urbana, imprese in difficoltà, lavoro, decoro urbano, servizi essenziali, è inaccettabile assistere a un primo cittadino più impegnato a costruire alleanze e controalleanze per le regionali che a governare con serietà”, prosegue Boccia.

“Quando la politica diventa un esercizio di posizionamento personale, la città inevitabilmente peggiora. E i cittadini lo vedono. Non meno grave è l’ambiguità politica che si sta alimentando: liste civiche che si dicono neutrali ma sostengono a fasi alterne gruppi locali anche di destra, contenitori senza identità che cambiano linea a seconda della convenienza. Bisceglie ha già pagato sulla propria pelle il prezzo di questa confusione. E continuare a semplificare tutto per un gioco di equilibri personali non è tollerabile”, si legge nella nota stampa.

“A Bisceglie, negli anni, la proliferazione di civismi di comodo ha prodotto un solo effetto: indebolire la capacità della città di avere una rappresentanza provinciale e regionale forte e credibile. Noi abbiamo scelto di ricostruire il PD, con fatica, perché crediamo che solo un partito serio, riconoscibile e radicato possa difendere davvero la comunità progressista. Altri, invece, continuano a moltiplicare sigle e contenitori utili solo a confondere gli elettori e a frammentare il campo. Diciamolo con nettezza: se dopo le regionali il quadro cittadino risultasse ulteriormente frammentato, il PD si assumerà la responsabilità di trarne tutte le conseguenze politiche. Chi oggi pensa di giocare su più tavoli dovrà risponderne fino in fondo”, conclude.