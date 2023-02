Bit, Spina: “Angarano e Naglieri hanno fatto per tre giorni le comparse a Milano”

“La foto pubblicata riproduce uno dei programmi della Bit degli anni scorsi, in cui Bisceglie, con l’amministrazione Spina, presentava ogni giorno della importante rassegna che si tiene a Milano, tra centinaia di visitatori, giornalisti e operatori turistici, le sue iniziative per la promozione turistica della città. Quest’anno Angarano e Naglieri hanno fatto per tre giorni le comparse a Milano per farsi qualche selfie con i sospiri in mano e per chiedere ospitalità alla Regione delle loro uniche iniziative, per le quali manifestano il loro “particolare” interesse: Sol dell’alba di Molfetta e Libri nel Borgo Antico di Silvestris”. A commentare è il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“E il resto della città? E i tanti artisti biscegliesi e le altre associazioni culturali completamente dimenticati? Gli operatori turistici locali sono mai stati convocati per promuovere un programma comune e unitario di iniziative da presentare alla Bit come si faceva con le precedenti amministrazioni?”, si domanda Spina.

“Bisceglie turistica senza idee e programmi – conclude il consigliere di opposizione – con un’amministrazione allo sbando e il turismo della città lasciato sulle spalle di chi ha inventato il water front del porto e la riqualificazione di via Moro e su quelle degli eroici operatori turistici, commercianti e imprenditori biscegliesi lasciati soli da ormai 5 anni, da chi pensa solo ai propri interessi”.