Bisceglie Unita: “Dog-park passo importante per sicurezza degli animali in città”

“Siamo entusiasti per i lavori della nuova area verde dell’incrocio tra Via Villa Frisari e Corso Sergio Cosmai. Crediamo che la creazione di uno spazio cittadino adibito a “dog-park” sia un passo importante per la città di Bisceglie, tanto dal punto di vista della sicurezza degli animali, quanto per il suo valore sociale, poiché luogo di aggregazione sicuro e liberamente fruibile da ogni cittadina e cittadino”. Così il portavoce del movimento Bisceglie Unita, Tommaso Di Pinto, commenta il l’imminente fine dei lavori del nuovo dog-park nella zona Sant’Andrea.

“Sebbene si tratti di una tappa fondamentale per la nostra comunità, riteniamo che ci sia ancora molto lavoro da fare. In città, la presenza di spazi come questi, dedicata ai nostri amici a quattro zampe, è esigua e, per questo, vorremmo il potenziamento di questi servizi, che si traducono in aree indirizzate all’inclusione e alla socializzazione, ma anche alla promozione della cultura del rispetto verso gli animali”, continua Di Pinto,

“Inoltre, noi tutti conosciamo la storia di Ringo, il meticcio randagio più amato della città e ucciso da un pirata della strada qualche anno fa, e per il quale centinaia di persone si sono mosse in una fiaccolata. Per questo, come Bisceglie Unita, chiediamo all’amministrazione di intitolare la nuova area verde proprio a Ringo, al fine di onorarne la memoria.” conclude Tommaso Di Pinto.