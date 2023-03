Bisceglie Rinasce: “Primarie farsa. Chi vota premia cattiva amministrazione Angarano-Silvestris”

“La ‘Svolta’ di Angarano-Silvestris si è inventata l’ennesima presa per i fondelli ai danni dei nostri concittadini: le primarie. Per la prima volta nella storia, sono state indette primarie, senza specificare di quale coalizione, senza regole, senza garanti e senza l’impegno di chi perde a sostenere l’altro candidato”, questa la nota redatta dai responsabili della coalizione Francesco Spina, Francesco La Notte, Tonia Spina, Vito Boccia, Gianni Casella, Rocco Prete, Loredana Acquaviva, Stefania D’Addato, Giuseppe Stregapede, Nicola Colangelo, Dario Galantino, Alessandra Graziani, Gerry Anellino, Davide Lavolpicella, Ada Baldini, Pietro Casella, Onofrio Caputi, Vincenzo Valente, Giovanni Abascià, Paolo Ruggieri, Francesco Mansueto, Ciro Di Maio, Marco Di Leo, Natale Monopoli, Flavio De Feudis, Giorgia Preziosa, Angela Di Gregorio, Domenico Preziosa, Mimmo Baldini, Alessandro Di Leo, Giuseppe Lopopolo.

“‘Se non è zuppa è pan bagnato’, andare a votare a queste primarie, significa premiare la cattiva amministrazione della coppia Angarano-Silvestris, perché di fatto hanno governato insieme. Noi con chiarezza siamo stati all’opposizione per tutti questi cinque anni e non parteciperemo a queste ‘finte’ e inutili primarie“, sostengono i firmatari.

E riferendosi all’appuntamento delle primarie di domenica 12 marzo aggiungono: “Le vere elezioni ci saranno il 14 e 15 maggio, e, solo allora, i cittadini saranno chiamati a decidere la rinascita di Bisceglie”, spiegano in conclusione i referenti e i delegati delle 18 liste della coalizione Bisceglie Rinasce.