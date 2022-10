Bisceglie, partiti centro-destra: “Estranei alle primarie, nostra candidatura è per Francesco Spina”

“A pochi giorni dalla manifestazione di ufficializzazione dello sfidante del sindaco uscente, Domenico Preziosa, coordinatore cittadino del partito Lega- Salvini Premier, Rocco Prete, Responsabile Regionale Caccia e Pesca del partito Lega- Salvini Premier, Tonia Spina, coordinatrice cittadina del partito Fratelli D’Italia, Pino Stregapede, segretario provinciale UdC, Loredana Acquviva, responsabile cittadina UdC e Natale Monopoli, responsabile cittadino di Italia al Centro, intervengono per puntualizzare la loro posizione rispetto alla vicenda”. Parte così la nota dei rappresentanti di centro destra cittadini che desiderano puntualizzare alcuni concetti dopo l’incontro con i cittadini di Sergio Silvestris (leggi qui).

“Le primarie de ‘La Svolta’ sono una vicenda politica interna alla coalizione che sostiene il sindaco ed alla quale noi partiti del centrodestra siamo totalmente estranei – esordisce Tonia Spina. Dobbiamo purtroppo registrare che i partiti che rappresentiamo sono stati in qualche modo associati a queste vicende politiche che non ci appartengono, alle quali non partecipiamo e non vogliamo in alcun modo essere coinvolti. Fratelli d’Italia, la Lega, l’UdC ed Italia al Centro hanno già preso posizione, in tempi non sospetti, nel sostenere la candidatura di Francesco Spina, una candidatura che tutti i partiti sostengono convintamente”.

“La Lega ha sempre creduto nel progetto di un centrodestra unitario ed i risultati delle recenti elezioni politiche ci hanno dato ragione. Il nostro convinto sostegno ai candidati della coalizione ha portato per esempio all’elezione di Mariangela Matera, una donna capace di rappresentare le istanze del nostro territorio in Parlamento. Abbiamo intrapreso questa strada e continueremo a percorrerla senza tentennamenti e senza lasciarci tentare dal facile opportunismo dell’ultim’ora”, ha aggiunto Rocco Prete.

“La Lega ha già scelto di sostenere Francesco Spina e questa decisione rimane ferma. Abbiamo sempre fatto e sempre faremo scelte in assoluta trasparenza per rispetto dei nostri elettori. Nessuno provi a tirarci per la giacchetta o tenti di associarci a vicende politiche a cui non partecipiamo e non abbiamo intenzione di partecipare. Anzi, cogliamo l’occasione per chiedere all’alleato Forza Italia di fare chiarezza sulla situazione politica biscegliese in quanto non è ulteriormente tollerabile, per il rispetto che dobbiamo ai nostri elettori e simpatizzanti, vedere personaggi politici cittadini che la mattina sostengono i nostri candidati ed il pomeriggio sostengono un sindaco di sinistra”, ha concluso Domenico Preziosa.