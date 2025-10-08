Bisceglie investe 120mila euro per nuove giostrine nei parchi gioco

Trullo verde

Cinque parchi cittadini di Bisceglie saranno presto rinnovati e arricchiti con nuove giostrine e arredi ludici grazie a un investimento di 120.000 euro stanziato dall’Amministrazione Comunale. L’obiettivo è quello di restituire ai più piccoli spazi sicuri, accoglienti e funzionali, dove poter giocare e socializzare in serenità con le proprie famiglie.

Gli interventi interesseranno piazza Hackert, nel cuore della zona 167; piazza Vittorio Emanuele II (foto slider), con particolare attenzione all’area giochi donata in passato dal Sindaco Angelantonio Angarano; il Trullo Verde sulla litoranea di Ponente; largo Milano, nei pressi dell’ospedale civile, e il Parco Caduti di Nassiriya. Il progetto è seguito dall’Ufficio Tecnico Comunale e dall’Ufficio Manutenzioni, in collaborazione con l’assessore Angela Monterisi.

L’iniziativa rientra in una visione più ampia di città a misura di bambino, in linea con il programma dell’Amministrazione Angarano, che punta sulla riqualificazione degli spazi verdi come strumenti di inclusione, benessere e socialità. “Desideriamo una Bisceglie che consenta ai più piccoli di giocare serenamente, in sicurezza e all’aperto, insieme a genitori e nonni — ha dichiarato il Sindaco Angelantonio Angarano —. Purtroppo negli anni, anche a causa di atti vandalici, molti parchi sono stati privati di giostrine e arredi, ma non ci arrendiamo. Vedere i nostri bambini felici resta una priorità, e questo nuovo investimento lo dimostra”.

I lavori, che prenderanno il via nelle prossime settimane, prevedono non solo l’installazione di nuove attrazioni, ma anche la sostituzione e la messa in sicurezza dei giochi esistenti, oltre al potenziamento dell’arredo urbano. L’obiettivo è rendere ogni parco un punto di ritrovo curato e vivibile, capace di favorire l’aggregazione e la crescita dei più piccoli in un ambiente protetto e stimolante.