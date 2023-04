Bisceglie Illuminata: “Ancora degrado in via Verdi. Diciamo ‘No’ a cittadini di serie B”

“Continua la nostra campagna d’ascolto casa per casa. In molti ci avete segnalato il costante degrado, In Via Verdi alle spalle dell’istituto Dell’Olio. Lo stato di questo parco è sotto gli occhi di tutti, le giostrine sono quasi inesistenti e la vegetazione cresce a dismisura, come se non fosse mai stata fatta una semplice potatura di ordinaria manutenzione”, a scriverlo è Alberto De Toma, referente del Movimento Bisceglie Illuminata, lista che si presenterà alle elezioni amministrative di maggio a sostegno del candidato sindaco Vittorio Fata.

“Noi di Bisceglie Illuminata – si legge nella nota – in passato abbiamo già ripulito questa zona ma ci ritroviamo oggi a a segnalare questo degrado. A tutti i biscegliesi piacerebbe vedere tutto questo trasformato in vero parchetto per bambini, accessibile a tutte e tutti. In particolare sarebbe bello vedere nei nostri parchi cittadini giostrine per diversamente abili”.

E conclude: “La nostra città deve essere sensibile a queste tematiche perché Bisceglie non ha cittadini di seria A e cittadini di serie B“.