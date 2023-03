Bisceglie, il plesso scolastico di via degli Aragonesi intitolato a Paola Belsito

Oggi, lunedì 27 marzo, alle ore 9.30, nel corso di una cerimonia pubblica organizzata dal Comune di Bisceglie, il plesso scolastico ubicato in via degli Aragonesi, sede di scuola dell’infanzia di competenza del III Circolo Didattico “San Giovanni Bosco”, sarà intitolato alla memoria dell’insegnante biscegliese Paola Belsito, docente e persona di alto profilo umano e culturale deceduta prematuramente nel 2008 in seguito ad un tragico incidente stradale. La sua scomparsa ha lasciato nei familiari e nei colleghi un ricordo indelebile.

L’intitolazione è stata deliberata dalla giunta comunale presieduta dal Sindaco Angarano dopo il parere favorevole espresso dal consiglio del III Circolo Didattico e il Decreto emesso dall’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, diretto da Giuseppina Lotito.

“Paola Belsito, nata a Bisceglie nel 1965, docente di scuola primaria in servizio dal 1996 al III Circolo di Bisceglie”, si legge nella delibera di giunta, “si è da subito contraddistinta per l’empatia e l’amore profuso per la scuola e per gli alunni che la frequentavano, diventando un esempio per tutta l’istituzione scolastica e per tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata nel mondo del lavoro”.

“L’intitolazione a Paola Belsito è un segno di gratitudine nei confronti di una nostra valente e stimata concittadina ma anche di riconoscenza nei confronti della figura dell’insegnante”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Su di essa si fonda l’istituzione scolastica ed è centrale nella crescita e nella formazione degli studenti, nonché degli uomini e delle donne che rappresentano il nostro futuro”.

La targa di intitolazione a Paola Belsito sarà scoperta all’ingresso del plesso scolastico, poi la cerimonia di commemorazione, organizzata in collaborazione con il III Circolo Didattico diretto da Marialisa Di Liddo, proseguirà all’interno della scuola.