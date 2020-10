Bisceglie ha un nuovo consigliere regionale, è Francesco La Notte

Per la quarta volta nella sua storia la città di Bisceglie avrà un consigliere regionale. Si tratta di Francesco La Notte, la cui nomina è prevista nelle prossime ore.

La nomina del professionista biscegliese nasce da una richiesta effettuata dal Governatore Emiliano che ha ottenuto di rientrare in possesso di due seggi contestati. La legge elettorale prevede che in caso di vittoria con almeno il 40% dei consensi, il Governatore possa avere diritto a 29 seggi. Cosa che in Puglia non si era probabimente mai verificata e quindi in un primo momento erano stati attribuiti alla maggioranza 27 seggi.

Nella giornata di Ieri la notizia della modifica con la spettanza di altri due seggi alla coalizione di centrosinistra. Prospettiva che apre del Consiglio regionale a Francesco La Notte (Popolari con Emiliano) ed al barlettano Ruggiero Mennea (Pd).

La Notte succede, come rappresentante della città di Bisceglie al consiglio regionale, a Mauro Pedone (1984), Giovanni Valente (1995) e Sergio Silvestris (2000).