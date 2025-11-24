Saranno due i biscegliesi che siederanno nel prossimo consiglio regionale della Puglia.
Festeggia dopo una serratissima rincorsa voto su voto Nicola Rutigliano, candidato nella lista Decaro Presidente e sostenuto dall’attuale amministrazione Angarano. L’amministratore unico di Bisceglie Approdi ha ottenuto 2.972 preferenze nella circoscrizione Barletta-Andria-Trani, superando per poco più di una trentina di voti il candidato Ruggiero Marzocca (2.935).
Tra i banchi dell’opposizione siederà nuovamente invece Tonia Spina, la più suffragata nella lista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Bat con oltre 4.600 preferenze. Un ottimo risultato che le ha permesso di superare il tranese Andrea Ferri con più di cento voti di distacco. Spina torna in Regione dopo l’esperienza della scorsa consiliatura, quando era subentrata a Francesco Ventola, eletto europarlamentare, nel luglio del 2024.