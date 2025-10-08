Bisceglie, controlli sulla staticità dei pini e ripresa dei lavori in via Di Vittorio

Proseguono a Bisceglie gli interventi di manutenzione del verde pubblico promossi dall’Amministrazione Comunale per garantire sicurezza e decoro urbano. L’Assessore alle Manutenzioni, Angela Monterisi, ha annunciato l’avvio dei controlli sulla staticità dei pini in tutta la città e la ripresa dei lavori in via Di Vittorio, dove si interverrà per rimuovere gli alberi pericolanti e ampliare i marciapiedi.

Negli ultimi giorni sono emerse infezioni fungine che compromettono la stabilità del legno, lasciando però la corteccia e la chioma apparentemente sane. Per questo motivo, il Comune ha avviato verifiche tecniche approfondite, anche mediante prove di traino, per accertare le condizioni di sicurezza di ogni albero. Monterisi ha respinto le accuse di inerzia rivolte all’Amministrazione, ribadendo che si sta operando con tempestività e rigore per tutelare i cittadini e salvaguardare il patrimonio arboreo.

Le potature riprenderanno in questi giorni, grazie all’abbassamento delle temperature, a partire da via Calace e dalla scuola Monterisi, dove gli interventi erano stati sospesi per la presenza di un cantiere. In via Di Vittorio, in accordo con le associazioni ambientaliste, saranno abbattuti solo gli alberi instabili, mentre per quelli in buone condizioni è prevista la depavimentazione del suolo per favorirne la crescita. Sono in programma anche trattamenti fitosanitari ecologici sulle querce per garantirne la salute nel tempo.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Monterisi – è realizzare un censimento completo del verde per pianificare meglio gli interventi futuri, confermando l’impegno costante dell’Amministrazione nella cura e nel monitoraggio del territorio.”