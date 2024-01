Bisceglie, consegnati lavori per la realizzazione di un nuovo asilo in via Padre Kolbe

Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido in via Padre Kolbe, nel quartiere Sant’Andrea. L’opera, per un valore complessivo di 1.986.000 euro, è stata finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) a seguito della candidatura del Comune di Bisceglie.

La struttura andrà a migliorare l’offerta di servizi educativi e formativi destinati ai più piccoli. Il nuovo asilo nido accoglierà fino a 60 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. L’edificio sarà strutturato in tre unità funzionali (sezioni) per ciascun gruppo di bambini: lattanti (3/12 mesi), semidivezzi (12-24 mesi) e divezzi (24-36 mesi).

Il progetto prevede un grande spazio comune all’ingresso, indipendente dagli spazi delle aule, in modo da poter essere utilizzato autonomamente, aprendosi ad eventuali attività di quartiere, senza interferire con gli spazi destinati alle aule dei bambini. Le singole sezioni saranno organizzate ciascuna con aula, spazio per il riposo e servizi igienici. L’asilo nido sarà dotato di un ampio giardino all’esterno composto da fioriere e punti luminosi autosufficienti sotto il profilo energetico. L’edificio avrà un tetto a forma di onda e sarà dotato di impianti tecnologici ad elevato risparmio energetico integrati con impianti fotovoltaici e solari termici, con riutilizzo delle acque piovane e delle acque grigie.

“Avevamo necessità di un nuovo asilo nido moderno e accogliente che consentisse di far fronte alle tante richieste di iscrizione”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Dimostriamo, ancora una volta, non solo la capacità dell’Amministrazione di intercettare finanziamenti ingenti per il bene comune, ma di essere attenti a recepire le richieste dei cittadini, calibrando i progetti sui reali bisogni dei cittadini. Questo progetto è una testimonianza tangibile del nostro impegno per il benessere dei più piccoli, la tranquillità delle famiglie e la qualità della vita della nostra Comunità. Investire nelle infrastrutture dedicate all’infanzia significa coltivare il futuro. Un lavoro in sinergia con gli Assessorati ai lavori pubblici e alla pubblica istruzione, coordinati rispettivamente da Roberta Rigante ed Emilia Tota, e con l’Ufficio Tecnico Comunale, che ha curato la candidatura ammessa a finanziamento e sta seguendo tutto l’iter burocratico-amministrativo per la realizzazione dell’asilo nido. Al Dirigente Arch. Giacomo Losapio e ai dipendenti il nostro ringraziamento per l’impegno quotidiano e la professionalità”.