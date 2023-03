Bisceglie: consegnati i lavori per la realizzazione del museo civico del mare nelle mura aragonesi

Il Comune di Bisceglie ha consegnato i lavori per la realizzazione del museo civico del mare in Rampa Carelli (accanto al monumento in onore dei marinai caduti), intervento di recupero e valorizzazione funzionale di spazi interni ed esterni alle mura aragonesi da destinarsi ad attività e servizi turistico-culturali.

I lavori saranno realizzati grazie ad un finanziamento regionale di 200.000 euro assegnato dal Gal Ponte Lama, ottenuto dall’Amministrazione Comunale attraverso la candidatura al relativo avviso pubblico (PSR Puglia 2014/2020) predisposta dall’Ufficio Tecnico sulla scorta degli indirizzi politico-amministrativi.

Il progetto, approvato dalla giunta comunale coordinata dal Sindaco Angelantonio Angarano, prevede, nelle otto stanze comunicanti che saranno oggetto di riqualificazione, la posa di pavimentazione in pietra, la realizzazione di servizi igienici, impianto elettrico e impianto idrico-fognario, la sostituzione degli infissi, la dotazione di riscaldamento a pavimento e portoni in legno, la realizzazione di un marciapiede esterno in pietra che renda più sicuro e protetto l’accesso ai fruitori del museo.

“Il mare è una delle nostre risorse più preziose, cui siamo legati indissolubilmente da secoli”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie. “La nostra Città ha una vocazione marinara di cui siamo fieri, che ci unisce, fonte di storia, tradizioni, operosità, memoria, storie di vita. Un museo civico del mare a due passi dal porto e dal waterfront, tra le nostre zone più belle e visitate di Bisceglie, sarà presidio di conoscenza, promozione culturale e turistica. La struttura sarà una sede più consona per raccogliere il lavoro e l’impegno di Paolo Tarantini ed Eugenio Padalino e consentirà inoltre di valorizzare le affascinanti mura aragonesi. Un altro tassello che ben si inserisce nel contesto di crescita culturale e turistica che sta vedendo Bisceglie assoluta protagonista in ambito nazionale, anche grazie al nostro meraviglioso mare. Un altro progetto che si concretizza e fa diventare Bisceglie sempre più bella e accogliente”.