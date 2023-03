Bisceglie Civica 2.0 per Silvestris, Domenico Storelli: “Programma inclusivo e partecipato”

Una lista di giovani professionisti, espressione di una molteplicità di competenze al servizio della città con onestà, passione e serietà. È Bisceglie Civica 2.0, una delle dieci liste a sostegno della candidatura di Sergio Silvestris alle primarie di domenica prossima, 12 marzo.

“Chiunque abbia assistito all’evento di domenica scorsa in un Teatro Politeama gremito, non può che riconoscere il grande lavoro svolto da Sergio Silvestris in questi mesi per creare una grande squadra, ascoltando le idee di tutti e facendo sintesi tra le tantissime proposte” , dichiara l’avvocato Domenico Storelli, coordinatore di Bisceglie Civica 2.0.

“Attraverso i forum e le tante occasioni di partecipazione diretta, anche con la piattaforma online, Sergio è riuscito a coinvolgere la cittadinanza nella stesura di un programma davvero inclusivo, partecipato, scritto per la prima volta da oltre 1500 persone. Ed è sulla base di quelle idee e di quelle progettualità, che la nostra lista sosterrà convintamente la sua candidatura alle primarie di domenica prossima 12 marzo. Non è la promessa di futuri incarichi o prebende che ci guida: a noi le poltrone non interessano e lo conferma la nostra storia. C’è solo tanto onesto entusiasmo per un programma ambizioso per la nostra città che, siamo sicuri, Sergio Silvestris potrà trasformare in realtà”, conclude Storelli.