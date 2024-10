Bisceglie Città Autism Friendly, Pd: “Mastrototaro in prima persona impegnata per raggiungere obiettivo”

“Una sinergia perfetta tra l’amministrazione del Comune di Bisceglie e l’ASL BAT. In data 1° ottobre è stato firmato tra il Sindaco Angelantonio Angarano e la Direttrice Generale ASL BAT, dott. Tiziana Dimatteo il protocollo Bisceglie Città Autism Friendly. Il Partito Democratico – si legge nella nota – in persona del Segretario Cittadino Bartolo Sasso, come sempre sensibile alle politiche, esprime i suoi complimenti al capogruppo avv. Elisabetta Mastrototaro, per essersi adoperata in prima persona al raggiungimento di questo importante risultato che finalmente vedrà la nostra città impegnata accanto a coloro che presentano il disturbo dello spettro autistico, assicurando loro una rete di servizi idonei all’accoglienza per una maggiore inclusione nella comunità biscegliese”.