Bisceglie Bandiera Blu 2026, Rutigliano: “Motivo di orgoglio per tutto il territorio”

“Le 27 Bandiere Blu ottenute dalla Puglia per il 2026 sono un risultato straordinario. Questi riconoscimenti raccontano l’anima più autentica della nostra regione: un mare straordinario che è identità, orgoglio, lavoro e futuro. Bandiere Blu che premiano non solo la bellezza delle nostre coste, ma anche l’impegno quotidiano per qualità, sostenibilità e servizi”. Così il Consigliere regionale del gruppo Prossima Nicola Rutigliano.

“I risultati ottenuti da Bisceglie e Margherita di Savoia nella BAT, da Monopoli e Polignano nel Barese e da altri 23 Comuni pugliesi sono motivo di orgoglio per tutto il territorio. Bisceglie conquista per il sesto anno consecutivo la doppia Bandiera Blu, per spiagge e porto turistico. Un traguardo che sento particolarmente vicino, avendo lavorato per sei anni al raggiungimento e al mantenimento della Bandiera Blu del porto turistico cittadino”.

“La Bandiera Blu non è solo un simbolo ambientale: significa attenzione alle risorse idriche, tutela delle acque, qualità dei servizi e sviluppo turistico sostenibile. La Puglia si conferma anche nel 2026 tra le regioni italiane con il maggior numero di località premiate: un risultato che deve spingerci a investire ancora di più nella tutela del mare e nella valorizzazione del nostro territorio”.