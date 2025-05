Bisceglie bandiera blu 2025, Angarano: “Grande risultato di cui dobbiamo essere tutti orogliosi” / VIDEO

Sindaci Angarano (Bisceglie) e Lodispoto (Margherita di Savoia)

Per il quinto anno consecutivo Bisceglie ha ottenuto la doppia bandiera blu, sia ad un ampio tratto di costa, sia al porto turistico – marina resort Bisceglie Approdi, confermandosi tra le località italiane d’eccellenza non solo per la qualità delle acque ma anche per la gestione sostenibile del territorio, la tutela dell’ambiente e i servizi turistici.

L’ambito vessillo è stato ritirato dal Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, dall’Assessore al Turismo, Maurizio Di Pinto, e dall’Amministratore Unico di Bisceglie Approdi, Nicola Rutigliano. La bandiera blu sarà issata nei prossimi giorni a Palazzo di Città, sulle spiagge e al porto turistico.

“Un grande risultato di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi e ci consente di alimentare un significativo trend che vede Bisceglie in costante crescita turistica”, ha commentato soddisfatto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Le cifre ufficiali confermano un deciso aumento di arrivi e presenze nella nostra Città, con traguardi mai raggiunti prima. Questo si tramuta in opportunità di sviluppo, con benefici sull’economia e l’occupazione. La doppia Bandiera Blu, con il suo alto valore attrattivo, contribuisce alla promozione della nostra Città in ambito nazionale e internazionale. Poterci fregiare di questo assoluto simbolo di eccellenza da ben cinque anni è un risultato ragguardevole di notevole importanza strategica. Viene premiato un grande lavoro corale e qualificato della nostra Amministrazione”, ha aggiunto il Primo Cittadino di Bisceglie. “In pochi anni, stiamo trasformando la nostra litoranea nel lungomare della bellezza e del benessere, con attrezzature, piste ciclabili sicure, spiagge sicure e accessibili a tutti, bagni e servizi turistici che erano totalmente assenti. A breve riapriremo la terrazza del Trullo Verde, che sarà un magnifico giardino sul mare, con un panorama stupendo. Andiamo avanti su questa strada, con passione, visione e lungimiranza”, ha concluso il Sindaco Angarano.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore al Turismo, Maurizio Di Pinto: “Non c’è modo migliore per avvicinarci alla stagione estiva e per continuare a lavorare insieme agli imprenditori, agli operatori balneari e a tutti i cittadini per far crescere sempre di più la nostra Bisceglie e consolidarla tra le mete turistiche più apprezzate della nostra regione”.

“Il nostro porto turistico è ormai tra i più certificati d’Italia e può fregiarsi di numerosi riconoscimenti”, ha sottolineato a caldo l’Amministratore Unico di Bisceglie Approdi, Nicola Rutigliano. “La bandiera blu, confermata, ci onora e si somma alla bandiera lilla che certifica la piena accessibilità a persone con disabilità, al Blu Marina Award di Assonautica ed altre attestazioni di livello che rendono Bisceglie uno dei porti più apprezzati a livello nazionale. Questo ci onora e sprona a fare sempre meglio”.