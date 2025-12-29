1 COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

2 Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027. Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 3 lett. a) e c), del D. Lgs. N. 267/2000 con istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa e utilizzo quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti

3 RICOGNIZIONE AL 31/12/2024 D3ELLE SOCIETA’ PARTECIPATDE DETENUTE DAL COMUNE DI BISCEGLIE

4 ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE)

5 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE N. 221/25 (R.G. 666/2024).

6 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELL’ORDINANZA DELLA CORTE DI GISTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO PUGLIA N.1892/25 .

7 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. PER PAGAMENTO ESEGUITO A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DELL’AVV. LIBERO MONTERISI IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI SEZ. LAVORO N. 1366/23.

8 PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE Dipendente D.T.M. e Avv. P. Iannone

9 Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – G.B. e Banca Popolare Pugliese

10 Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – B.G., Avv. A. Savella e Banca Popolare Pugliese

11 Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – N.F. e Avv. P. Iannone

12 Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – R.P. e Avv. P. Iannone

13 Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – G.M. e Avv. P. Iannone

14 Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – F.D. e Avv. P. Iannone

15 Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – D.C.G. e Avv. P. Iannone

16 Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – D.B.G. e Avv. P. Iannone

17 Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – A.G. e Avv. P. Iannone

18 Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – A.I. e Avv. P. Iannone

19 Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – G.M. e Avv. P. Iannone

20 Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – M.G. e Avv. P. Iannone

21 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE – L.A. E BPP

22 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE P.F. E BPP

23 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE P.A. E BPP

24 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE B. G. e Avv. Savella

25 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE G. B. e Avv. Savella

26 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE P. F. e Avv. Savella

27 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N.267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE L. A. e Avv. Savella

28 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE P.G. E BPP