Ultimo Consiglio Comunale dell’anno quello previsto presso la sala consiliare “On. Prof. Giovanni Battista BRUNI”, in Via Trento 8, oggi 29 dicembre alle ore 15:30 in 1^ convocazione, e domani 30 dicembre 2025 alle ore 16:00 in 2^ convocazione, per la trattazione per la trattazione degli argomenti iscritti all’allegato ordine del giorno.
La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it
ORDINE DEL GIORNO
|1
|COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
|2
|Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027. Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 3 lett. a) e c), del D. Lgs. N. 267/2000 con istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa e utilizzo quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti
|3
|RICOGNIZIONE AL 31/12/2024 D3ELLE SOCIETA’ PARTECIPATDE DETENUTE DAL COMUNE DI BISCEGLIE
|4
|ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE)
|5
|RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE N. 221/25 (R.G. 666/2024).
|6
|RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELL’ORDINANZA DELLA CORTE DI GISTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO PUGLIA N.1892/25 .
|7
|RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. PER PAGAMENTO ESEGUITO A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DELL’AVV. LIBERO MONTERISI IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI SEZ. LAVORO N. 1366/23.
|8
|PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE Dipendente D.T.M. e Avv. P. Iannone
|9
|Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – G.B. e Banca Popolare Pugliese
|10
|Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – B.G., Avv. A. Savella e Banca Popolare Pugliese
|11
|Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – N.F. e Avv. P. Iannone
|12
|Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – R.P. e Avv. P. Iannone
|13
|Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – G.M. e Avv. P. Iannone
|14
|Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – F.D. e Avv. P. Iannone
|15
|Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – D.C.G. e Avv. P. Iannone
|16
|Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – D.B.G. e Avv. P. Iannone
|17
|Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – A.G. e Avv. P. Iannone
|18
|Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – A.I. e Avv. P. Iannone
|19
|Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – G.M. e Avv. P. Iannone
|20
|Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – M.G. e Avv. P. Iannone
|21
|RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE – L.A. E BPP
|22
|RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE P.F. E BPP
|23
|RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE P.A. E BPP
|24
|RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE B. G. e Avv. Savella
|25
|RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE G. B. e Avv. Savella
|26
|RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE P. F. e Avv. Savella
|27
|RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N.267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE L. A. e Avv. Savella
|28
|RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE P.G. E BPP
|29
|RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE G.M.. E AVV. I. P.