Ultimo Consiglio Comunale dell’anno quello previsto presso la sala consiliare “On. Prof. Giovanni Battista BRUNI”, in Via Trento 8, oggi 29 dicembre alle  ore 15:30  in 1^ convocazione, e domani 30 dicembre 2025  alle ore 16:00 in 2^ convocazione, per la trattazione per la trattazione degli argomenti iscritti all’allegato ordine del giorno.

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it

ORDINE DEL GIORNO

1COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
2Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027. Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 3 lett. a) e c), del D. Lgs. N. 267/2000 con istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa e utilizzo quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti
3RICOGNIZIONE AL 31/12/2024 D3ELLE SOCIETA’ PARTECIPATDE DETENUTE DAL COMUNE DI BISCEGLIE
4ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE)
5RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE N. 221/25 (R.G. 666/2024).
6RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELL’ORDINANZA DELLA CORTE DI GISTIZIA  TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO PUGLIA  N.1892/25 .
7RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. PER PAGAMENTO ESEGUITO A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DELL’AVV. LIBERO MONTERISI IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI SEZ. LAVORO N. 1366/23.
8PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE Dipendente D.T.M. e Avv. P. Iannone
9Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – G.B. e Banca Popolare Pugliese
10Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – B.G., Avv. A. Savella e Banca Popolare Pugliese
11Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – N.F. e Avv. P. Iannone
12Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – R.P. e Avv. P. Iannone
13Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – G.M. e Avv. P. Iannone
14Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – F.D. e Avv. P. Iannone
15Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – D.C.G. e Avv. P. Iannone
16Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – D.B.G. e Avv. P. Iannone
17Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – A.G. e Avv. P. Iannone
18Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – A.I. e Avv. P. Iannone
19Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – G.M. e Avv. P. Iannone
20Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per pagamenti effettuati in seguito ad ordinanze di assegnazione somme in favore di ex dipendenti della Camassambiente SpA e dei rispettivi procuratori distrattari in riferimento ai contenziosi degli stessi nei confronti dell’Ente – M.G. e Avv. P. Iannone
21RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE – L.A. E BPP
22RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE  P.F. E BPP
23RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE  P.A. E BPP
24RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE  B. G. e Avv. Savella
25RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE  G. B. e Avv. Savella
26RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE  P. F. e Avv. Savella
27RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N.267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE  L. A. e Avv. Savella
28RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE  P.G. E BPP
29RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 del D.Lgs. N267/2000, PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEGUITO AD ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DI EX DIPENDENTI DELLA CAMASSAMBIENTE SPA NONCHE’ DEI RISPETTIVI PROCURATORI DISTRATTARI IN RIFERIMENTO AI CONTENZIOSI DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELL’ENTE  G.M.. E AVV. I. P.