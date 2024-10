Bilancio di previsione 2024/26 e concessione refezione scolastica oggi in Consiglio Comunale

È convocato il Consiglio Comunale, in seduta urgente e in presenza, presso la sala consiliare “On. Prof. Giovanni Battista BRUNI”, in Via Trento 8, oggi 10 ottobre 2024 alle ore 17:00 in 1^ convocazione, ed il giorno 14 ottobre 2024 alle ore 17:30 in 2^ convocazione, per la trattazione degli argomenti iscritti all’allegato ordine del giorno:

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, ai sensi dell’artt. 175, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000; Linee di indirizzo per la gestione in concessione del servizio di refezione scolastica per un periodo di cinque annualita’ educative; Bilancio consolidato, con allegata relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa al 31/12/2023. Approvazione; Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 127/2024 del gdp di Bisceglie c. R. c/ comune _avv. A. Sinisi; Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 138/2024 del gdp di Bisceglie d.g. c/ comune _avv. C.a. Catacchio; Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 139/2024 del gdp di Bisceglie m.d. c/ comune _avv. A. Farina; Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento del dispositivo di sentenza n. 110/2024 del gdp di Bisceglie _avv. L. Monterisi; Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento del dispositivo di sentenza n. 93/2024 del gdp di Bisceglie _r.g._Avv. O. Racanati; Interrogazione consiliare urgente a risposta scritta e orale ad oggetto: “Servizio di gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana nel comune di Bisceglie – codice CIG: 9213300FAA” (prot. n. 0045118 del 12/07/2024 – cons. Spina Domenico); Comunicazione prelevamento fondo di riserva per spese urgenti (deliberazione G.C. n. 192 del 23.09.2024).

Per seguire in diretta lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale collegarsi al seguente link:

