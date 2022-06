Bilancio consuntivo 2021, Spina: “Un anno amministrativo disastroso”

“Anche questa volta abbiamo dato l’anima e perso la voce per difendere le tasche dei cittadini dalle miriadi di debiti fuori bilancio dell’amministrazione Angarano. Lo facciamo sempre gratuitamente, con il cuore, come tutti i consiglieri di opposizione onesti e leali con gli elettori. Ci piange il cuore nel vedere come le tante risorse dei cittadini vengano sprecate per pagare debiti inutili”. Sono le prime parole del consigliere comunale di opposizione Francesco Spina il giorno dopo il consiglio comunale che aveva come tema principale l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 (leggi qui).

“E’ un pugno nello stomaco vedere trascurate le istanze delle persone più indigenti e, invece, vedere prelevare somme per un totale di 40.000 euro dal fondo di riserva (destinato alle emergenze) per finanziare la sicurezza delle spiagge affidata finora a Baywatch. Col tredicesimo voto necessario di Innocenti (diventato essenziale dopo la fuoriuscita di Peppo Ruggeri), hanno approvato l’ennesimo scempio delle risorse comunali, eludendo senza vergogna conflitti di interesse e norme di legge”.

“Il bilancio consuntivo del 2021, votato ieri dalla svolta rimasta ai minimi termini – prosegue – è questo: la città è in uno stato di abbandono. Non c’è uno straccio di programma estivo, hanno chiuso dopo 20 anni lo storico cinema all’aperto dell’arena nel parco delle beatitudini, il Teatro Garibaldi è stato chiuso e smantellato, i parchi della città volutamente chiusi o in stato di abbandono, le biblioteche comunali (con finanziamento lasciato dalla mia amministrazione) chiuse da 4 anni. In compenso, sono aumentate tasse e tariffe sulle mense dei ragazzi, sui trasporti urbani, sui passi carrabili. La città è stata ‘sequestrata’ da imprese private che bloccano le strade principali della città a proprio piacimento, facendo diventare un inferno, con code interminabili, anche il minimo spostamento in città. I trasporti gratuiti per gli alunni delle scuole e quelli verso il mare, da sempre organizzati d’estate, sono stati eliminati. Le piste ciclabili sono vere e proprie trappole infernali per i ciclisti vittime del caos cittadino e dei lavori senza programmazione. Il cimitero comunale è in uno stato di degrado e di vera e propria emergenza sanitaria e gli alberi della città, se non si seccano, certamente entrano con i loro rami nelle case dei cittadini, creando grossi problemi a chi soffre di patologie o allergie”.

“Bisceglie sta morendo con la svolta Angarano-Silvestris – dichiara il consigliere di opposizione – ma noi non molliamo e non ci facciamo intimidire ne’ dalle offese di Angarano & Co. ne’ dagli attacchi di dirigenti; ne’ ci facciamo confondere dai giochi delle tre carte con cui si mascherano conflitti di interesse. Hanno approvato in conflitto di interesse la 165, lo scorrimento di graduatorie per i posti di lavoro ai loro parenti, ora hanno voluto farlo con il conflitto di interesse più importante, quello del segretario reggente dichiarato dallo stesso sindaco in conflitto di interesse sul bilancio, ma che ha apposto comunque il parere di conformità sulla delibera nonostante l’inibizione della Prefettura. Bisceglie deve rinascere, e presto, nella legalità e nel rispetto dei cittadini che vengono umiliati e maltrattati quotidianamente dall’ indolenza e dai “disservizi” causati dalla svolta. I lavoratori stagionali, i cittadini che chiedono aiuto e gli indigenti non riescono neanche a parlare col sindaco – conclude Spina – che concede contributi e ascolto solo a chi gli garantisce il sostegno per conservare la poltrona. Bisceglie non può continuare così: presto, Bisceglie deve rinascere”.