Bianco e Rigante: “Nessun taglio o disservizio su trasporto scolastico disabili, non creare allarmismi”

“È sconcertante come il Consigliere Spina continui a creare allarmismi incomprensibili, accusando l’Amministrazione comunale in maniera pretestuosa. Inaccettabile e offensivo per un Comune che lavora ogni giorno per tutti i cittadini e soprattutto per sostenere le persone più fragili”. Così l’Assessore alle Politiche Educative Loredana Bianco e l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Bisceglie Roberta Rigante in una nota rispondono a quanto affermato in mattinata dalla nota di Francesco Spina.

“Lo affermiamo in maniera chiara e con il sostegno dei numeri: il servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili non ha subito alcun taglio negli ultimi anni ed è stato potenziato quest’anno. Nel 2022 e nel 2023 gli utenti di questo servizio sono stati 35, saliti a 40 nel 2024 accogliendo tutte le domande pervenute. Nessun taglio, nessuna inefficienza, nessun disservizio. Noi siamo dalla parte della città, accanto alle famiglie, vicino ai bambini e ai ragazzi che richiedono il servizio di trasporto pubblico per andare a scuola”.

“L’obiettivo non raggiunto segnalato dalla nota del Ministero riguarda l’incremento di 3 unità nel 2023. Gli utenti del servizio di trasporto scolastico per alunni disabili durante lo scorso anno non sono aumentati ma, lo dicono i numeri, non sono nemmeno diminuiti. E quest’anno sono aumentati. Questo però non dipende dal servizio reso dal Comune ma dal numero di famiglie che fanno richiesta del servizio partecipando al bando pubblico indetto ogni anno dall’Amministrazione comunale. I nostri uffici sono già al lavoro per predisporre la documentazione necessaria per rispondere alla nota del Ministero”.