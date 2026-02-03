Bat, si dimettono 11 consiglieri, Ventola (FdI): “Lodispoto si dimetta”, la replica: “Irresponsabili”

«Siamo di fronte a un caso senza precedenti in Italia: il 99% dei consiglieri provinciali si è dimesso. Undici consiglieri su dodici hanno compiuto un gesto di grande responsabilità politica, certificando in modo inequivocabile il fallimento dell’attuale amministrazione provinciale».

Lo dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia della BAT ed europarlamentare Francesco Ventola, dopo le dimissioni avvenute questa mattina.

«Il bilancio non è stato approvato, i sindaci del territorio hanno chiesto da tempo e in modo ufficiale le dimissioni del presidente, senza mai ricevere risposta. Siamo l’unico caso in Italia in cui il presidente della Provincia, che è anche sindaco di Margherita di Savoia, resta letteralmente sigillato alla poltrona, come fosse un tutt’uno con essa, senza rendersi conto dei gravi danni e delle inefficienze prodotte sotto la sua direzione politica».

«Quanto accaduto – prosegue Ventola – va ben oltre la normale dialettica politica. Se coloro che lo hanno eletto presidente all’unanimità oggi si dimettono e chiedono che faccia altrettanto, si tratta di una questione di orgoglio e di dignità istituzionale. È un atto dovuto verso un territorio che ha diritto di autodeterminarsi e di uscire da una fase di stallo che sta penalizzando cittadini ed enti locali».

«Auspichiamo un sussulto di orgoglio da parte del presidente Lodispoto – conclude Ventola – affinché rimetta nelle condizioni questo territorio di voltare pagina. Serve un atteggiamento diverso, responsabile, che tenga conto della realtà politica e amministrativa che oggi è sotto gli occhi di tutti».

Giunge perentoria la risposta di Bernardo Lodispoto: «Non mi dimetto perché sarebbe un grave atto di irresponsabilità. La legge Delrio non prevede la decadenza del presidente in caso di dimissioni del Consiglio. Se lasciassi – spiega Lodispoto -, l’ente sarebbe in mare aperto senza governo e ho troppo rispetto delle istituzioni per farlo. E questo i consiglieri dimissionari lo sapevano molto bene, ma hanno deciso ugualmente di allenarsi in esercizi da asilo nido».

Le dimissioni, secondo Lodispoto, non sarebbero dovute «al mancato coinvolgimento nelle scelte amministrative», ma a un gesto contro la sua persona e contro le decisioni prese nelle scorse elezioni regionali. «Sarei reo – dichiara – di aver votato solo per il presidente Decaro senza fare campagna elettorale per i candidati al Consiglio regionale, una decisione che ha irritato il Pd tanto da far piombare l’ente in una crisi politica».

«Ora, in ossequio alla legge, potrò finalmente procedere alle valutazioni sul bilancio che contiene interventi importantissimi per il nostro territorio – continua -. Con buona pace di chi ha pensato che mi spaventassi: sono molto tranquillo e ho tantissime cose da fare per la Provincia», diventata «una amministrazione che, grazie ai concorsi che abbiamo concluso e ai prossimi già in programma, gode finalmente di una macchina operativa ed efficiente con cui lavoriamo molto bene».

Le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio si terranno il 12 aprile si dalle 8 alle 20 nel seggio che sarà costituito nella sede degli uffici della Provincia a Trani. Sono eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci e i consiglieri comunali. Entro fine marzo, dovranno essere presentate le liste composte da un numero di candidati non superiore a 12 e non inferiore a 6, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Il mandato consiliare scade il 18 marzo.